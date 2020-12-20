Пожежа виникла у моторному відсіку автобуса

На трасі М-04 сполученням Дніпро-Кривий Ріг під час руху загорівся автобус з пасажирами. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це 20 грудня повідомила прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання автобуса БАЗ-А079 «Еталон» найдійшло рятувальникам у неділю зранку о 7:40. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало 7 пасажирів та водій. Усі вони вийшли з автобуса ще до прибуття рятувальників.

Після прибуття на місце пожежно-рятувальний підрозділ встановив, що під час руху на трасі пожежа виникла у моторному відсіку. На опублікованих фотографіях видно, що автобус вигорів вщент.