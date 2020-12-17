Внаслідок підпалу повністю знищені передні колеса та моторний відділ автомобіля

На подвір'ї львівського ліцею №81 ім. Петра Сагайдачного вночі на 17 грудня невідомі підпалили автомобіль Skoda Oсtavia. Поліція почала розслідування цього інциденту за статтею про умисне знищення майна працівника правоохоронного органу. Ввечері 17 грудня прес-служба НАБУ повідомила, що авто належить їхньому детективу і тому не виключають, що підпал пов'язаний із його професійною діяльністю.

Про пожежу біля львівського ліцею на вул. Мазепи, 1а першою повідомила прес-служба ДСНС Львівщини, зазначаючи, що повідомлення вони отримали о 01:26. «О 01:42 пожежу ліквідовували. Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено задній бампер. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини події встановлюють фахівці», – йдеться у інформації прес-служби ДСНС.

На фотографіях з місця події помітно, що на тому ж подвір'ї припарковані ще кілька автомобілів, однак вони залишились неушкодженими. Уже ввечері цього ж дня прес-служба НАБУ заявила, що спалена Skoda Oсtavia належала їхньому детективу.

«Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові. Приватний автомобіль суттєво пошкоджено. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника. За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України)», – йдеться в інформації НАБУ.

Додамо, що за порушення статті 347 Кримінального кодексу передбачено від шести до 15 років ув'язнення.