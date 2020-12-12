27-річного чоловіка затримали за обвинувачуванням в умисному пошкодженні майна

Мешканець Новояворівська кинув у вікно дільничого пункту поліції димову шашку. У приміщенні виникла пожежа. Чоловіка уже затримали поліцейські.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, в суботу, 12 грудня, близько 20:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про займання, що сталось у дільничному пункті поліції в Новояворівську. На момент пожежі дільничий пункт був зачинений і там не було людей. Працівники ДСНС погасили вогонь, який пошкодив вікно і підвіконня приміщення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції. Як встановили правоохоронці, займання сталось внаслідок того, що невідомий чоловік розбив вікно та кинув у приміщення димову шашку.

Поліцейські оперативно розшукали і затримали чоловіка, що кинув димову шашку у вікно. Це 27-річний місцевий мешканець. На оприлюдненому поліцією фото чоловіка помітно, що він у військовій формі. Однак правоохоронці не уточнюють, чи є цей чоловік військовослужбовцем.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.