За минулу добу рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях

На Львівщині за минулу добу рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Один випадок стався у с. Берездівці в Миколаївському районі, де під час руху загорівся автомобіль Daewoo Nexia, інший – в м. Кам’янка-Бузька, де пожежа виникла в автомобілі Škoda Octavia.

У вівторок, 8 грудня, в с. Берездівці в Миколаївському районі на Львівщині під час руху загорівся автомобіль. Водійка відчула запах диму, відразу загальмувала та викликала пожежників.

«О 13:35 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Берездівці Миколаївського району. Пожежа виникла в автомобілі Daewoo Nexia. Як з’ясувалось на місці події, загорання виникло під час руху автомобіля», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС

Пожежу ліквідували о 13:46. Вогонь знищив автомобіль.

Цього ж дня о 22:15 до рятувальників надійшла інформація про пожежу в м. Кам’янка-Бузька на вул. Львівській. Пожежа виникла в автомобілі Škoda Octavia. Пожежа в автомобілі виникла під час заряджання акумулятора. Пожежу ліквідували о 22:26. Вогонь знищив моторний відсік.