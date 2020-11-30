Уночі у Львові згорів припаркований автомобіль
Вогонь також пошкодив два припарковані автомобілі
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У Львові згорів автомобіль Volkswagen Passat. Подія сталася у ніч із неділі на понеділок, 30 листопада, на вул. Виговського, 5. Також вогонь пошкодив два автомобілі, які були припарковані поруч. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
«О 3:23 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Volkswagen Passat по вул. Виговського. На місці події з’ясувалося, що моторний відсік автомобіля охоплений вогнем, від високої температури відбулось пошкодження поруч припаркованих ЗАЗ-965 та Audi 80», – повідомили у ДСНС Львівщини.
Вогонь знищив Volkswagen Passat, а також пошкодив двері автомобіля ЗАЗ-965 та переднє ліве крило, бампер, фару Audi 80.
Пожежу ліквідували о 3:44. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Причини та обставини події встановлюють фахівці.