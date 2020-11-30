На вул. Виговського згорів припаркований автомобіль Volkswagen Passat

У Львові згорів автомобіль Volkswagen Passat. Подія сталася у ніч із неділі на понеділок, 30 листопада, на вул. Виговського, 5. Також вогонь пошкодив два автомобілі, які були припарковані поруч. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«О 3:23 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Volkswagen Passat по вул. Виговського. На місці події з’ясувалося, що моторний відсік автомобіля охоплений вогнем, від високої температури відбулось пошкодження поруч припаркованих ЗАЗ-965 та Audi 80», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС Львівщини

Вогонь знищив Volkswagen Passat, а також пошкодив двері автомобіля ЗАЗ-965 та переднє ліве крило, бампер, фару Audi 80.

Пожежу ліквідували о 3:44. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Причини та обставини події встановлюють фахівці.