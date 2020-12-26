Рятувальникам вдалося врятувати лише дзвіницю у селі Грицеволя

Внаслідок пожежі у селі Грицеволя Радехівського району згоріла дерев'яна церква. Судячи з оперативних фото та відеозапису надзвичайників, пожежа була масштабною – полум'я повністю охопило дерев'яну церкву, а загасити вогонь вдалося лише через дві години від початку пожежі. Гасити пожежу в сільській церкві виїжджали рятувальники з чотирьох районів Львівщини.

Прес-служба ДСНС Львівщини повідомила, що повідомлення про пожежу в селі Грицеволя надійшло близько 21:10 у п'ятницю, 25 грудня.

«Повідомлення надійшло про пожежу на вул. Шевченка, 22 у дерев'яній церкві критій бляхою, розміром 14×10 м, висотою 15 м. До місця події негайно направили вогнеборців Радехівського, Буського, Бродівського, Кам'янка-Бузького районів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля храму була повністю охоплена вогнем», – йдеться в інформації ДСНС Львівщини.

Повністю загасити вогонь вдалося лише близько 23:15. Полум'я знищило церкву, але надзвичайники змогли врятувати дзвіницю. Під час пожежі підліток 2003 року народження отримав опіки обличчя, шиї та рук, але він від госпіталізації відмовився.

Наразі причина появи вогню невідома, справою займатиметься поліція.

Церква святого Симеона Стовпника (ПЦУ) розташована на околиці села Грицеволя, її у 1948 році збудували за кошти парафіян замість попередньої дерев'яної церкви. Із південного боку до церкви прилягає місцевий цвинтар.