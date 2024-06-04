Захворювання поширюється через недотримання особистої гігієни мешканцями села

У селі Пороги Солотвинської громади на вірусний гепатит А захворіли 60 людей, з них – 33 учні місцевого ліцею та четверо вихованців дитсадка «Джерельце». Через спалах захворювання школу перевели на дистанційне навчання.

Як розповів головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук 4 травня, наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 17 жителів Солотвинської громади, з яких 9 дітей. Захворювання поширюється через недотримання особистої гігієни мешканцями села.

«Станом на сьогодні, в Солотвинській громаді на вірусний гепатит А захворіли 65 жителів, вже завершили стаціонарне лікування – 48. У селі Пороги зареєстровано 60 випадків захворювання, зокрема 37 – серед дітей, з них 33 – в Порогівському ліцеї», – повідомив Руслан Савчук.

Через спалах захворювання ліцей у селі Пороги перевели на дистанційне навчання. Фахівці Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб продезінфікували 15 колодязів та 27 вбиралень у дворах місцевих мешканців.