Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями

21 січня у с. Ставки Яворівського району виникла пожежа в дерев’яному приміщенні Народного дому. Згоріли частина даху, перекриття, стіни та майно.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, рятувальників викликали на місце о 06:25, туди виїхали рятувальники з Івано-Франкового і Брюховичів. Однак на момент їхнього приїзду дах будівлі був повністю охоплений вогнем.

Пожежу в будівлі площею 10 х 5 м загасили о 08:14. Знищено 50 м2 даху та перекриття, 40 м2 стін, пошкоджено ще 50 м2, згоріло майно всередині.

фото ДСНС Львівщини

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини виникнення займання встановлює поліція.