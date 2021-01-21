У селі Ставки на Яворівщині згорів Народний дім
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 11:330
Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями
21 січня у с. Ставки Яворівського району виникла пожежа в дерев’яному приміщенні Народного дому. Згоріли частина даху, перекриття, стіни та майно.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, рятувальників викликали на місце о 06:25, туди виїхали рятувальники з Івано-Франкового і Брюховичів. Однак на момент їхнього приїзду дах будівлі був повністю охоплений вогнем.
Пожежу в будівлі площею 10 х 5 м загасили о 08:14. Знищено 50 м2 даху та перекриття, 40 м2 стін, пошкоджено ще 50 м2, згоріло майно всередині.
фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини виникнення займання встановлює поліція.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET