У дерев’яній каплиці стався вибух, який спричинив пожежу

У Стрию у дерев’яній каплиці стався вибух, який спричинив пожежу. Подія сталася зранку 20 січня в м. Стрий на вул. Львівській. Внаслідок нещасного випадку 62-річний чоловік отримав опіки.

У ДСНС Львівщини розповіли, що о 7:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул. Львівській, 156а в дерев'яній каплиці Священномученика Йосафата Коциловського (УГКЦ). За попередньою інформацією, паламар зайшов у капличку, запалив свічку і стався вибух.

На момент прибуття рятувальників каплиця, розміром 25х7 м та висотою 8 м, всередині була охоплена вогнем.​

«Як з’ясувалося після прибуття на місце виклику, в каплиці стався вибух, який спричинив пожежу. Унаслідок вибуху отримав опіки обличчя чоловік, 1958 року народження. Від госпіталізації він відмовився», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Вибух знищив дерев'яну стіну на площі 15 м2, дерев'яне перекриття на площі 20 м2, пошкодив дерев'яну стіну на площі 20 м2, дах прибудови з газоблоків на площі 60 м2. Також вогонь частково пошкодив дерев'яну стіну, дах та церковний інвентар.

Фото ДСНС та о. Михайла Глов'яка

Пожежу ліквідували о 7:55. До ліквідації залучили 15 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини події встановлює поліція.

За інформацією ДСНС Львівщини, за минулу добу на території області виникло 18 пожеж.