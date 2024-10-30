Копії виготовлені за допомогою оцифрування та фотополімерного 3D друку

У Сенсотеці в Стрийському парку із 30 жовтня доступна тактильна експозиція барельєфів «Чотири стихії» (або «Чотири пори року»).

Ця унікальна колекція відтворює рельєфи з Блакитного залу Палацу Потоцьких у Львові, які зображають образи вогню, повітря, води та землі.

Барельєфи у Блакитній залі (фото MyFutureHeritage)

Копії виготовлені за допомогою оцифрування та фотополімерного 3D друку, а кожен експонат супроводжується текстом шрифтом Брайля, щоб ще більше людей могли зануритися в мистецьку спадщину.

Оцифрування барельєфів відбулося в межах проєкту «Чутлива спадщина. Чотири пори року», реалізованого громадською ініціативою My Future Heritage (ГО «17») у співпраці з Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького.

У процесі оцифрування (фото MyFutureHeritage)

Актуальність проєкту полягає у важливості розвитку інклюзивних програм в українських музеях, адже вони стають основою для створення сприятливих умов для всіх відвідувачів, незалежно від їхніх можливостей. Крім того, проєкт підкреслює важливість впровадження цифрових технологій у музейній справі для полегшення доступу до культурних цінностей.

Як розповів ZAXID.NET керівник проєкту Роман Гук, барельєфи знаходяться у Палаці Потоцьких досить високо, тож навіть ті, хто часто відвідував його не мали змоги їх роздивитись. Так що експозиція буде цікавою усім.

Кожен експонат супроводжується текстом шрифтом Брайля (фото MyFutureHeritage)

Нагадаємо, Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького є одним з найбільших художніх музеїв України, що у своїх колекціях зберігає понад 67 тисяч творів мистецтва.

MyFutureHeritage осмислює та поновлює культурну спадщину засобами сучасних технологій. Учасники ініціативи займаються комплексним дослідженням, оцифруванням, 3D-скануванням та 3D-друком мистецьких творів та об'єктів культурної спадщини. Команда складається з медіамитців, мистецтвознавців, культурологів, культурних менеджерів, реставраторів, перекладачів, програмістів, дизайнерів, VR/AR фахівців, журналістів.

Саме ця ГО уже представляла тактильну експозицію творів Пінзеля, а також співпрацює з Галереєю мистецтв, займаючись оцифруванням творів з її колекції.