Під час протестів люди в Сербії блокували дороги

Тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Краґуєвца, Шабца і ще десяти міст у Сербії в суботу, 27 листопада заблокували мости і шляхи, протестуючи таким чином проти нових законів про референдум та про експропріацію.

Як повідомило «Радіо Свобода», протести призвели до блокади транспорту в містах упродовж кількох годин. У Белграді й Новому Саді поліція затримала щонайменше десятьох протестувальників. Сутички поліції і громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні та інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій. Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який надає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціну, яка багато менша від ринкової. Неурядові організації й активісти стверджують, що влада таким чином за безцінь надає закордонним компаніям те, що громадяни здобували упродовж десятиліть.

Щодо закону про референдум, то він передбачає, що голосування стає дійсним, незважаючи на кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувало більше ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень та іншого державного майна.

Представники уряду назвали блокаду мостів і шляхів «терором меншості». Лідери пікетувальників заявляють, що «еко-повстання» щойно розпочалося, та що протести стануть масовішими.