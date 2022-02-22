У середу більше 50 вулиць у Львові будуть без світла
Також електрику відімкнуть і у Винниках
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Упродовж четверга, 23 лютого, через проведення планового ремонту ПАТ «Львівобленерго» знеструмить у Львові 57 вулиць і ще дві у Винниках. Електрики не буде з 10:00 до 16:00 за такими адресами:
Львів:
- Дібровна – 10, 4а, 4Б, 6, 8;
- Леся Курбаса – 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
- Ю.Мушака – 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59Є, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е;
- пр. Свободи – 21, 25, 29, 31, 33, 33/1Б, 35, 37, 37/18, 39, 41, 43, 43/18, 47, 49;
- І. Тиктора – 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8;
- І. Франка – 121;
- І. Рєпіна – 11, 12, 12а, 13, 14, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9;
- І. Величковського – 1, 3, 70;
- Вулецька – 14;
- Гнатюка – 12, 8;
- Городоцька – 174, 174 - 6, 174-6, 227, 231А;
- Клепарівська – 25А;
- Кондукторська – 26;
- Кузневича – 14;
- Любінська – 44;
- І. Михальчука – 1, 4, 5, 5/10, 7;
- С. Наливайка – 11, 3, 5;
- Народна – 20;
- Наукова – 7;
- Наукова-Підстригача;
- Наукова-Стрийська;
- Порохова – 20 Д;
- Промислова – 16, 18, 20, 21, 28, 31, 33, 4, 6, 9;
- Проста – 24;
- Пстрака Я. – 4;
- Рівна – 15;
- Ринок – 9;
- Свободи-Дорошенка;
- Сулими-Кондукторська – 15-29, 29;
- Суха – 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 8, 9;
- Фурманська – 1, 1 А, 10, 10/1, 12, 14, 1А, 1А/1, 3, 3/18, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Хуторівка-Стрийська;
- Т. Шевченка – Величковського;
- M. Яцкова – 25;
- Боднарська – 12, 6, 8;
- Ф. Скорини – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8;
- Стрийська – 4, 47, 53, 54;
- Я. Ярославенка – 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8;
- Івана Багряного – 32, 34, 34А, 36, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 59А, 61, 63, 65, 7А;
- Ю. Медведецького – 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;
- Окружна – 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 8, 9;
- М. Паращука – 4;
- Спокійна – 2, 4, 4А, 6;
- І. Сулими - 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;
- О.Терлецького - 53, 55, 57;
- В. Єрошенка – 19;
- Волинська - 21, 23, 27, 29, 3, 31;
- Голоско КСТ «Голоско-фтизіатр» – 24, 3, 37, 56, 9, б/н, діл., діл.25, діл.38, діл.57;
- Голоско СК «Алмаз-1» -18, ДІЛ 33, діл.13, діл.15, діл.42;
- Дивізійна – 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 18а, 2, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 3а, 40, 41, 42, 49, 5, 7А, 9;
- 6-й Заозерний пров. – 9А;
- Золота – 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 28, 6, 6-10;
- Купчинського - 28, 29, 31, 32;
- М. Сосенка – 28, 7;
- Урочище «Голоско» – 26, Д62;
- Холмська – 1, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 8, 8а;
- П.Чубинського – 21, 21а.
У Винниках будуть знеструмлені вулиці:
- Крушельницької – 16а;
- Левицького – 1А.
Графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи можна перевірити на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».
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