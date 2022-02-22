Упродовж четверга, 23 лютого, через проведення планового ремонту ПАТ «Львівобленерго» знеструмить у Львові 57 вулиць і ще дві у Винниках. Електрики не буде з 10:00 до 16:00 за такими адресами:

Львів:

Дібровна – 10, 4а, 4Б, 6, 8;

Леся Курбаса – 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Ю.Мушака – 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59Є, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е;

пр. Свободи – 21, 25, 29, 31, 33, 33/1Б, 35, 37, 37/18, 39, 41, 43, 43/18, 47, 49;

І. Тиктора – 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8;

І. Франка – 121;

І. Рєпіна – 11, 12, 12а, 13, 14, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9;

І. Величковського – 1, 3, 70;

Вулецька – 14;

Гнатюка – 12, 8;

Городоцька – 174, 174 - 6, 174-6, 227, 231А;

Клепарівська – 25А;

Кондукторська – 26;

Кузневича – 14;

Любінська – 44;

І. Михальчука – 1, 4, 5, 5/10, 7;

С. Наливайка – 11, 3, 5;

Народна – 20;

Наукова – 7;

Наукова-Підстригача;

Наукова-Стрийська;

Порохова – 20 Д;

Промислова – 16, 18, 20, 21, 28, 31, 33, 4, 6, 9;

Проста – 24;

Пстрака Я. – 4;

Рівна – 15;

Ринок – 9;

Свободи-Дорошенка;

Сулими-Кондукторська – 15-29, 29;

Суха – 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 8, 9;

Фурманська – 1, 1 А, 10, 10/1, 12, 14, 1А, 1А/1, 3, 3/18, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Хуторівка-Стрийська;

Т. Шевченка – Величковського;

M. Яцкова – 25;

Боднарська – 12, 6, 8;

Ф. Скорини – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8;

Стрийська – 4, 47, 53, 54;

Я. Ярославенка – 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8;

Івана Багряного – 32, 34, 34А, 36, 36а, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 59А, 61, 63, 65, 7А;

Ю. Медведецького – 10, 11, 12А, 15, 15А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;

Окружна – 11, 11А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 8, 9;

М. Паращука – 4;

Спокійна – 2, 4, 4А, 6;

І. Сулими - 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;

О.Терлецького - 53, 55, 57;

В. Єрошенка – 19;

Волинська - 21, 23, 27, 29, 3, 31;

Голоско КСТ «Голоско-фтизіатр» – 24, 3, 37, 56, 9, б/н, діл., діл.25, діл.38, діл.57;

Голоско СК «Алмаз-1» -18, ДІЛ 33, діл.13, діл.15, діл.42;

Дивізійна – 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 18а, 2, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 3а, 40, 41, 42, 49, 5, 7А, 9;

6-й Заозерний пров. – 9А;

Золота – 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 28, 6, 6-10;

Купчинського - 28, 29, 31, 32;

М. Сосенка – 28, 7;

Урочище «Голоско» – 26, Д62;

Холмська – 1, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 1а, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 8, 8а;

П.Чубинського – 21, 21а.

У Винниках будуть знеструмлені вулиці:

Крушельницької – 16а;

Левицького – 1А.

Графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи можна перевірити на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».