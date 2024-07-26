У серпні в Калуші запрацює нова автостанція
Її звела компанія «Ставрбуд» за договором приватно-державного партнерства
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Нова автостанція в Калуші – на вулиці Ринковій – запрацює в тестовому режимі з початку серпня. Тут починають наносити розмітку та встановлювати освітлення, повідомив 26 липня міський голова Андрій Найда.
Автостанцію з комерційними приміщеннями, площею 1200 м2, на автостоянці Калуського ринку звело ТОВ «Ставрбуд». Земельну ділянку для цього, за договором приватно-державного партнерства, виділила міськрада.
У майбутньому підприємство отримуватиме кошти, здаючи в оренду комерційні приміщення, а громада зароблятиме з продажу квитків на рейси. Оператором вокзалу стане новостворене «Калуське підприємство автобусних станцій Калуської міської ради».
Додамо, що наразі автостанція у Калуші розміщена на вул. Привокзальній, 3, проте її власник відмовив міськраді у покращенні благоустрою будівлі. Тому громада вирішила зводити новий автовокзал.
Власник нинішньої автостанції на Привокзальній, 3 відмовив міськраді у покращенні благоустрою будівлі
«Всі заходи з облаштування нової автостанції, торгового центру виконуються коштом інвестора. Думаю, що з часу відкриття новозбудованих локацій – ця територія стане однією із найбільш людних», – написав у Facebook Андрій Найда.
Автостанцію на вул. Ринковій у тестовому режимі відкриють з 3 серпня. Перед цим тут нанесуть розмітку для автобусів та пішоходів, а також встановлять світильники.
За даними YouControl, ТОВ «Ставрбуд» зареєстроване у 2017 році у Києві. Власником компанії є бізнесмен з Узбекистану Отабек Юлдашев.