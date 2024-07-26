Оператором вокзалу стане новостворене КП Калуської міської ради

Нова автостанція в Калуші – на вулиці Ринковій – запрацює в тестовому режимі з початку серпня. Тут починають наносити розмітку та встановлювати освітлення, повідомив 26 липня міський голова Андрій Найда.

Автостанцію з комерційними приміщеннями, площею 1200 м2, на автостоянці Калуського ринку звело ТОВ «Ставрбуд». Земельну ділянку для цього, за договором приватно-державного партнерства, виділила міськрада.

У майбутньому підприємство отримуватиме кошти, здаючи в оренду комерційні приміщення, а громада зароблятиме з продажу квитків на рейси. Оператором вокзалу стане новостворене «Калуське підприємство автобусних станцій Калуської міської ради».

Додамо, що наразі автостанція у Калуші розміщена на вул. Привокзальній, 3, проте її власник відмовив міськраді у покращенні благоустрою будівлі. Тому громада вирішила зводити новий автовокзал.

Власник нинішньої автостанції на Привокзальній, 3 відмовив міськраді у покращенні благоустрою будівлі

«Всі заходи з облаштування нової автостанції, торгового центру виконуються коштом інвестора. Думаю, що з часу відкриття новозбудованих локацій – ця територія стане однією із найбільш людних», – написав у Facebook Андрій Найда.

Автостанцію на вул. Ринковій у тестовому режимі відкриють з 3 серпня. Перед цим тут нанесуть розмітку для автобусів та пішоходів, а також встановлять світильники.

За даними YouControl, ТОВ «Ставрбуд» зареєстроване у 2017 році у Києві. Власником компанії є бізнесмен з Узбекистану Отабек Юлдашев.