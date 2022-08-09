У серпні з Польщі до Рава-Руської, що за 8 км від кордону, запустять міжнародний поїзд відновленою євроколією. Про це під час брифінгу у вівторок, 9 серпня, повідомив заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Як розповів Юрій Бучко, у лютому підписали меморандум про співпрацю щодо розбудови залізничної інфраструктури на території Рава-Руської міської територіальної громади. Меморандум уклали між чотирма сторонами: АТ «Укрзалізниця», Львівською облдержадміністрацією, Рава-Руською міською радою та Добросинсько-Магерівською сільською громадою. Львівська ОВА за кошти обласного бюджету та громад розробляла ПКД щодо відновлення євроколії протяжністю 8 км та вокзалу у місті Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

«Сьогодні вже активно прокладають нову колію та приступили до реконструкції вокзалу. Зі свого боку ми забезпечили вчасне виготовлення проектно-кошторисної документації вартістю понад 4 млн грн. А вже за кошти держбюджету зараз виконують необхідні роботи із реконструкції», – зазначив Юрій Бучко.

За словами Юрія Бучка, реалізація цього дозволить розвинути пасажирські перевезення та розвантажить пункти пропуску.

Доки триватиме реконструкція вокзалу у Рава-Руській, планують створити тимчасові митні та прикордонні павільйони для пропуску пасажирів.

Юрій Бучко попередньо анонсував запуск нового міжнародного поїзда з Польщі до Рава-Руської до Дня Незалежності України, 24 серпня. Наразі ще не відомий маршрут нового поїзда, його графік тощо. Раніше анонсувалось, що цей поїзд їхатиме до Варшави.

Нагадаємо, загальна вартість проекту відновлення євроколії від Рава-Руської до кордону із Польщею становить близько 100 млн грн.