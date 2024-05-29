Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових

У сервісі державних послуг «Дія» запустили бета-тест подання заяви про шлюб і його реєстрацію, охочі пари можуть долучитися до тестування. Про це у середу, 29 травня, повідомив віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Уже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити – вистачить «Дії», – написав він у своєму каналі в Telegram.

Міністр висловив переконання, що послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових.

За його словами, система не раніше ніж за 5 днів запропонує користувачеві вільні дати для церемонії одруження через відеозв'язок. Опісля свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично завантажиться в «Дію», а фізичний документ можна замовити доставкою «Укрпошти» або забрати у відділенні «Укрпошти».

Як долучитись до тестування послуги.

До тестування можуть долучитися пари, які є повнолітніми громадянами України, не одружені або офіційно розлучені, а також які мають ідентифікаційний код, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у «Дії». Розлученим варто мати актовий запис про це у ДРАЦС.

Долучитися можна зробити через чат-бот натиснувши тут.

На бета-тестування мають зареєструватись як наречений, так і наречена.