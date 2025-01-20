Від вибуху пошкоджене вікно квартири

У Шептицькому на подвір’ї багатоповерхівки на вулиці Сокальській стався вибух. Постраждалих немає, поліція з’ясовує обставини. Про це ввечері повідомили у поліції Львівщини.

«Сьогодні, 20 січня, близько 18:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався у місті Шептицький. На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб», – прокоментували у ГУ Нацполіції області.

Внаслідок вибуху пошкоджені вікна однієї з квартир. Люди не постраждали.

Як повідомили журналісти місцевого медіа «Ехо Червонограда», вибух спричинила граната. Поліцейські встановлюють, яка саме.