На студії Армія FM вибухнув боєприпас

У неділю, 19 січня, на радіостанції Армія FM у Києві вибухнув боєприпас. Внаслідок вибуху постраждала радіоведуча. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

За даними джерел «Української правди», вибух стався близько 10:50 під час ефіру. Радіо ведуча взяла ВП-9, який здетонував. Джерело УП у правоохоронних органах розповіло, що підривач раніше приніс до студії один із запрошених військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.

Внаслідок вибуху ведуча отримала осколкові поранення руки та живота, її госпіталізували до лікарні. Наразі лікарі оцінюють її стан, як стабільний.

«Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження, її госпіталізували», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).