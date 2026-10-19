На Львівщині поблизу селища Добротвір Шептицького району грибники виявили частину зенітної ракети. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко.

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Під час збирання грибів люди помітили у лісі невідомий предмет, який зовні нагадував безпілотник. Андрій Дяченко уточнив, що це сталося на вихідних, але точного дня не назвав.

«Після прибуття на місце фахівці встановили, що це головка самонаведення зенітної ракети. Предмет вилучили працівники поліції та передали представникам протиповітряної оборони», – написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко.

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При виявленні підозрілих або невідомих предметів потрібно бути уважними та обережними. Не наближайтеся до них, не торкайтеся руками та в жодному разі не намагайтеся самостійно переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки за номерами 101 або 102.