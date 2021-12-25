Віктор Кривенко не задекларував свою земельну ділянку в окупованому Криму

Суддя Конституційного Суду Віктор Кривенко не задекларував свою земельну ділянку в окупованому Криму. Водночас ще один суддя КСУ Олександр Касмінін не вніс до декларації квартиру у Києві площею 150 м2. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як розповіли у відомстві, загалом недостовірні відомості у декларації Кривенка становлять 4 млн грн, а Касмініна – 2,4 млн грн. У випадку доведення вини на суддів чекає відповідальність за статтею 366-2 Кримінального кодексу – декларування недостовірної інформації.

Однак ув'язнення суддям не загрожує – для цього порушення мають перевищувати 4,5 млн грн. Натомість на Кривенка та Касмініна можуть накласти штраф розміром від 51 тис. грн до 68 тис. грн.

Крім того НАЗК виявило незадекларовані 239 тис. грн суддею КСУ Володимиром Мойсиком. За це загрожує лише адміністративна відповідальність.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли у суддів КСУ виявляють незадеклароване майно в окупованому Кримую У жовтні 2020 року незадекларовану ділянку у Криму знайшли в голови КСУ Олександра Тупицького. Як встановили журналісти «Схем», ще до окупації Криму у 2014 році Тупицький володів маєтком і землею в селищі Кореїз, що неподалік Ялти. Проте суддя зазначив, що земельна ділянка з 2018 року перебуває у його власності. У межах перевірки встановлено, що Олександр Тупицький не набув право власності на земельну ділянку відповідно до законодавства України. За наявною в НАЗК інформацією, суддя фактично отримав цю ділянку в користування. У деклараціях за попередні роки Олександр Тупицький взагалі не зазначав відомості про свою земельну ділянку в Криму, яку він отримав за російським законодавством.