Евакуйовані учні школи у Луцьку

У школах Луцька учнів тимчасово переведуть на дистанційну форму навчання. Таке рішення пов’язане із хвилею анонімних повідомленнь про нібито мінування шкіл. Про це у неділю, 21 січня, повідомило «Суспільне» із посиланням на начальника міського департаменту освіти Віталія Бондаря.

Поки що дистанційну освіту у школах Луцька впроваджують на три дні: 22, 23, 24 січня.

«Завершилася нарада з керівниками закладів освіти, всі як один ухвалили таке рішення, щоб безпекова ситуація була на належному рівні зараз. В першу чергу це пов'язано з постійними повідомленнями про «замінування», – цитує «Суспільне» Віталія Бондаря.

Нагадаємо, у січні 2024 року до навчальних закладів Луцька почали надходити масові анонімні повідомлення про «мінування». 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби. Учнів та працівників навчального закладу евакуювали. Під час огляду жодної вибухівки в школі не знайшли. Згодом правоохоронці встановили авторів анонімного повідомлення, ними виявились троє учнів цієї школи, яким по 13 та 14 років.

За інформацією «Суспільного», 18 січня також повідомлялось про нібито замінування навчальних закладів. Тоді вибухотехніки перевірили п’ять шкіл Луцька. Вибухові пристрої не виявили у жодній із шкіл.

19 січня через анонімні повідомлення про замінування, навчання у першу зміну скасували у 11 школах. 20 січня через аналогічні повідомлення вибухотехніки перевірили сім навчальних закладів.