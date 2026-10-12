Традиційно осінні канікули в школах України проводять в останній тиждень жовтня

Цьогоріч осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня. Про це ZAXID.NET повідомила заступниця директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяна Силка.

За її словами, усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.

Зазвичай осінні канікули в школах проводять в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня. Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.

Додамо, що кінцевою датою завершення навчального року 2026–2027 визначили 30 червня 2027-го.

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