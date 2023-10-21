У школі навчаються 1700 дітей

У школі №29 у Винниках Львівської громади запрацювали басейн і два спортивних зали з обладнанням, повідомляє прес-служба міськради Львова.

«Ми впевнені, що майбутні майстри спорту з плавання будуть виховуватися у наших школах. І точно знаємо, що школярі зростатимуть здоровими та щасливими», – прокоментувавкерівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

Як писав ZAXID.NET, роботи з облаштування басейну у школі №29 почалися ще у 2020 році. Тоді з бюджету Львова на це виділили 9 млн грн. Повідомлялося, що роботи мають закінчитись до кінця 2020 року. Перед тим у школі відремонтували їдальню, санвузли, коридори. Планувалося, що басейном, який не працював з 2005 року, зможуть користуватися не лише учні школи №29, а й інших шкіл. Також там мали проводити уроки плавання для усіх учнів-четвертокласників.

Загалом на території Львівської міської територіальної громади є 15 шкільних басейнів, ще три працюють у дошкільних відділеннях шкіл.