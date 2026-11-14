Назарій Дулебко вже очолював Сихівський суд у 2022-2025 роках

У п’ятницю, 13 листопада, колектив Сихівського районного суду Львова вдруге обрав головою суду Назарія Дулебка. Про це повідомили на сторінці суду в фейсбуці.

«13 листопада 2026 року збори суддів Сихівського районного суду м.Львова шляхом таємного голосування обрали Дулебка Назарія Ігоровича головою суду строком на три роки», – сказано в повідомленні.

Назарій Дулебко вже очолював Сихівський райсуд у 2022-2025 роках. Після цього упродовж року посада голови суду залишалася вакантною. Останні кілька місяців повноваження голови суду виконував заступник голови Дмитро Теслюк.

Назарій Дулебко в 2005 році закінчив юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». В березні 2012 року призначений суддею Сихівського районного суду Львова. У грудні 2018 року призначений на цю ж посаду безстроково.

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