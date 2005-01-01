У Словенії затримали українця за перевезення у вантажівці двадцятьох пакистанців

Пакистанці, яким допомагав українець, планували потрапити до Словенії з Хорватії

Поліція Словенії виявила в одній із вантажівок з австрійськими номерами 20 мігрантів з Пакистану, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Хорватії та потрапили у ДТП. Автомобілем керував українець, який спробував втекти з місця події, але його затримала поліція.

«За словами правоохоронців, патруль вранці у середу переслідував вантажівку, яка в результаті скотилася з дороги через велику швидкість», – повідомила агенція «Associated Press».

Зазначається, що внаслідок аварії кілька людей були госпіталізовані, в тому числі одна людина отримала серйозні травми.

«Цей інцидент ілюструє небезпеку, з якою стикаються мігранти, коли вони намагаються нелегально перетинати кордони, намагаючись потрапити до багатих європейських націй», – наголошується в публікації.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Угорщині затримали літак з нелегалами, який прибув з України. В ньому перебували троє афганців і восьмеро в’єтнамців.