У Словенії затримали українця за перевезення у вантажівці двадцятьох пакистанців

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:152000

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У Словенії затримали українця за перевезення у вантажівці двадцятьох пакистанців
фото ілюстративне
Пакистанці, яким допомагав українець, планували потрапити до Словенії з Хорватії

Поліція Словенії виявила в одній із вантажівок з австрійськими номерами 20 мігрантів з Пакистану, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Хорватії та потрапили у ДТП. Автомобілем керував українець, який спробував втекти з місця події, але його затримала поліція.

«За словами правоохоронців, патруль вранці у середу переслідував вантажівку, яка в результаті скотилася з дороги через велику швидкість», – повідомила агенція «Associated Press».

Зазначається, що внаслідок аварії кілька людей були госпіталізовані, в тому числі одна людина отримала серйозні травми.

«Цей інцидент ілюструє небезпеку, з якою стикаються мігранти, коли вони намагаються нелегально перетинати кордони, намагаючись потрапити до багатих європейських націй», – наголошується в публікації.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Угорщині затримали літак з нелегалами, який прибув з України. В ньому перебували троє афганців і восьмеро в’єтнамців.

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