В Угорщині затримали український літак із нелегалами

«На цьому так трошки і жили».

Наразі угорці не повідомляють, кому належить літак

В Угорщині затримали літак з нелегалами, який прибув з України. Порушників виявили неподалік прикордонного міста Ніредьгаза. Про це пише Mukachevo.net з посиланням на угорську поліцію.

Зазначається, що ввечері понеділка 15 січня позаштатний поліцейський повідомив своїх колег про те, що побачив літак, який пролетів дуже низько над його будинком. Згодом працівники угорської поліції вирушили на ймовірне місце приземлення літака. І виявили його на фермі у селі Калошшем'єн (неподалік від міста Ніредьгаза).

Невдовзі за допомогою службових собак та термічних камер вдалося виявити трьох громадян Афганістану та вісьмох громадян В'єтнаму. Їм інкримінували незаконний в'їзд на територію Угорщини та затримали.

Нелегалів з Азії доправили до країни ЄС літаком

Також у кримінальному управлінні штаб-квартири поліції округу Сабольч-Сатмар-Берег розпочали розслідування щодо контрабанди людей. Ймовірно літак прилетів з території Закарпаття, яке межує з відповідним угорським округом. Проте наразі не повідомляється, кому належить літальний апарат, також немає даних про долю пілота.