Угорці затримали екс-міліціонера із Закарпаття із рекордною контрабандою бурштину

Порушника затримали вже на угорському боці

Колишній працівник карного розшуку одного з райвідділків міліції Закарпатської області контрабандою вивіз до Угорщини близько 850-900 кілограмів необробленого бурштину. Правопорушника затримали на угорській стороні контрольно-пропускного пункту «Косино-Барабаш». Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах області.

Згідно з інформацією видання, інцидент стався ще 12 січня. Однак жодна з прес-служб прикордонних та правоохоронних відомств не відзвітувала про це. У повідомленні йдеться, що в Закарпатській ДФС наголосили на «відсутності офіційної інформації», хоча контрабанда, яку затримали угорські митники, є рекордною.

Журналістам вдалося встановити, що затриманий раніше очолював карний розшук у Берегівському районному відділку міліції. Він є мешканцем прикордонного села Косонь Берегівського району Закарпатської області. Через це село він вивозив контрабандний бурштин.