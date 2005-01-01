Угорці затримали екс-міліціонера із Закарпаття із рекордною контрабандою бурштину

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:456191

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Угорці затримали екс-міліціонера із Закарпаття із рекордною контрабандою бурштину
фото ілюстративне
Порушника затримали вже на угорському боці

Колишній працівник карного розшуку одного з райвідділків міліції Закарпатської області контрабандою вивіз до Угорщини близько 850-900 кілограмів необробленого бурштину. Правопорушника затримали на угорській стороні контрольно-пропускного пункту «Косино-Барабаш». Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах області.

Згідно з інформацією видання, інцидент стався ще 12 січня. Однак жодна з прес-служб прикордонних та правоохоронних відомств не відзвітувала про це. У повідомленні йдеться, що в Закарпатській ДФС наголосили на «відсутності офіційної інформації», хоча контрабанда, яку затримали угорські митники, є рекордною.

Журналістам вдалося встановити, що затриманий раніше очолював карний розшук у Берегівському районному відділку міліції. Він є мешканцем прикордонного села Косонь Берегівського району Закарпатської області. Через це село він вивозив контрабандний бурштин.

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