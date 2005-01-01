На Закарпатті затримали грузина з дипломатичним паспортом із контрабандою сигарет

В мікроавтобусі знайшли 45 ящиків з сигаретами

Вночі у п’ятницю, 22 грудня, прикордонники Чопського загону в пункті пропуску «Ужгород» Закарпатської області спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії сигарет, які, як повідомила Державна прикордонна служба, намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом.

Під час здійснення прикордонного контролю мікроавтобуса «Мerсedes-Bens Viano» чеської реєстрації, який прибув у пункт пропуску, спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Це дало підставу для поглибленої перевірки автівки. Однак, як стверджують прикордонники, іноземець відмовився надати транспортний засіб для огляду. Саме тому на місце було викликано представників Посольства Грузії в Україні та адвоката водія. Після цього в їх присутності розпочався огляд автомобіля, у результаті якого в салоні автомобіля було виявлено 21 сумку різного розміру.

«Загалом в них знаходилося 45 ящиків з сигаретами. Їх вартість наразі встановлюється», – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

При цьому ні імені, ані посади, яку займає викритий на контрабанді чоловік, у повідомленні не вказано.

Тим часом, як пише «Закарпаття онлайн» з посиланням на обласне управління Державної фіскальної служби, уточнюють , чоловік намагався перевезти 22,5 тисячі пачок сигарет «Rothmans» українського виробництва з вітчизняними акцизними марками. Наразі проводиться документування митного правопорушення, яке кваліфікується за статтею 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю).

До слова, у 2016 році на Закарпатті на контрабанді сигарет викрили працівників посольства України в Словаччині.