Митнику, який незаконно пропустив до Угорщини рекордну партію бурштину, оголосили підозру

Службовця підозрюють у зловживанні владою

Закарпатському митникові з посту «Лужанка», котрий пропустив в Угорщину автомобіль із 860 кг контрабандного бурштину, повідомлено про підозру. Чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, пише «Закарпаття онлайн».

Нагадаємо, 12 січня колишній працівник карного розшуку одного з райвідділків міліції Закарпатської області контрабандою вивіз до Угорщини близько 850-900 кілограмів необробленого бурштину. Правопорушника затримали на угорському боці контрольно-пропускного пункту «Косино-Барабаш».

Тоді жодна з українських служб, яка перевіряє вантажі перед перетином кордону, не повідомила про інцидент, хоча контрабанда, яку затримали угорські митники, є рекордною.

«12.01.2018 року автомобіль марки «Mercedes Sprinter»проїхав у напрямку виїзд з України по смузі руху «зелений коридор», у якому в подальшому компетентними органами Угорської республіки виявлено та вилучено близько 860 кг бурштину. Відповідно прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МП «Косино» Закарпатської митниці ДФС при проведенні митних формальностей щодо вказаного автомобіля», – повідомили згодом в прокуратурі Закарпатської області.

Митника підозрюють у злочині згідно зі статтею 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це правопорушення належить до категорії корупційних злочинів, наголосили в прокуратурі. Митникові вже офіційно оголосили про підозру.