Закарпатські митники пропустили 450 ящиків сигарет замаскованих під пачки вівсяних пластівців

Румунські митники виявили замість пластівців сигарети торгових марок «Марбле» та «Ашіма»

Управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Закарпатській області, розпочало кримінальне провадження щодо посадових осіб митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС, яких підозрюють у пропуску контрабандної партії сигарет під видом вівсяних пластівців. Про це інформували у прес-службі ГУ ДФС у Закарпатській області.

Як зазначається, працівники митних органів Румунії на пункті пропуску «Халмеу – Дяково» затримали вантажівку з іноземною реєстрацією, за підозрою в переміщенні тютюнових виробів з використанням товарів прикриття. Вони встановили, фура із сербською реєстрацією переміщувала вантаж вівсяних пластівців з Російської Федерації до Сербії. Він був оформлений працівниками митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС без проведення форм митного контролю.

У вантажівці виявили 450 ящиків контрабандних сигарет

Після поглибленого огляду вантажу, румунські митники замість пластівців виявили тютюнові вироби торгової марки «Марбле» та «Ашіма» загальною кількістю понад 450 ящиків.

Раніше повідомлялося, що у Польщі прикордонники затримали організовану групу поляків, які займалися контрабандою українських цигарок, які потім переправляли до Італії.