Закарпатські митники пропустили 450 ящиків сигарет замаскованих під пачки вівсяних пластівців

Контрабанду везли з Росії до Сербії через пункт пропуску «Дяково» на Закарпатті

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 17:295880

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Закарпатські митники пропустили 450 ящиків сигарет замаскованих під пачки вівсяних пластівців
фото ДФС Закарпатської області
Румунські митники виявили замість пластівців сигарети торгових марок «Марбле» та «Ашіма»

Управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Закарпатській області, розпочало кримінальне провадження щодо посадових осіб митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС, яких підозрюють у пропуску контрабандної партії сигарет під видом вівсяних пластівців. Про це інформували у прес-службі ГУ ДФС у Закарпатській області.

Як зазначається, працівники митних органів Румунії на пункті пропуску «Халмеу – Дяково» затримали вантажівку з іноземною реєстрацією, за підозрою в переміщенні тютюнових виробів з використанням товарів прикриття. Вони встановили, фура із сербською реєстрацією переміщувала вантаж вівсяних пластівців з Російської Федерації до Сербії. Він був оформлений працівниками митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС без проведення форм митного контролю.

У вантажівці виявили 450 ящиків контрабандних сигарет

Після поглибленого огляду вантажу, румунські митники замість пластівців виявили тютюнові вироби торгової марки «Марбле» та «Ашіма» загальною кількістю понад 450 ящиків.

Раніше повідомлялося, що у Польщі прикордонники затримали організовану групу поляків, які займалися контрабандою українських цигарок, які потім переправляли до Італії.

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