У Польщі затримали контрабандистів, які переправляли українські цигарки в Італію

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 13:013500

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У Польщі затримали контрабандистів, які переправляли українські цигарки в Італію
фото Прикордонної служби Польщі
Контрабандисти провадили незаконну діяльність впродовж 2017 року

У Польщі прикордонники затримали організовану групу громадян цієї країни, які займалися контрабандою українських цигарок, які потім переправляли до Італії. Про це повідомила прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що злочинців викрили працівники Бескидського підрозділу Прикордонної служби, під час операції було заарештовано шістьох підозрюваних поляків, зокрема ймовірного керівника угруповання – 57-річного фермера.

Згідно із даними правоохоронців, контрабандисти здійснювали свою діяльність на території Підкарпатського, Лодзинського та Нижньосілезького воєводств у період від лютого до грудня 2017 року. Вони скуповували вироблені в Україні цигарки без акцизних марок, які нелегально були ввезені до Польщі, потім переправляли ці тютюнові вироби до Італії. Прикордонники стверджують, що внаслідок оборудок затримані збагатилися на 2,2 млн злотих.

Наразі контрабандисти затримані і, як йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі, зізналися у скоєному.

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