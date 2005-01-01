В польському Вроцлаві затримали жінку за торгівлю людьми, зокрема – українцями

Окружна прокуратура польського міста Вроцлав звинуватила 44-річну жінку у торгівлі людьми, погрозах та підробці документів, повідомило «Польське радіо».

Жінка на ім’я Аґнєшка Ґ, займалася набором громадян України на роботу у трьох вроцлавських будівельних фірмах. Слідство у справі про торгівлю людьми відкрили після попереднього провадження у справі приховування паспортів, що проводила місцева Прикордонна служба.

Як повідомили польські прикордонники, жінці, яка керувала кадровою політикою будівельних фірм, висунуто 20 звинувачень, 17 з яких стосуються торгівлі людьми. Жінка була відповідальна за набір працівників та призначення робіт для трьох будівельних компаній у Вроцлаві. За словами Прикордонної служби, вона використовувала особисту ситуацію та незнання польської мови громадянами України. У працівників відбирали паспорти, аби вони не могли вільно їздити країною та покидати робочі місця.

Щодо громадян України застосовували також так званий механізм боргів, тобто за повернення паспорта обвинувачена вимагала виплатити понесені витрати, пов’язані з працевлаштуванням іноземців.

Жінка, за словами слідчих, також встановлювала штрафи, не виплачуючи зарплат. Таким чином вона карала працівників за те, що вони хворіли, змінювали роботу або не відповідали на дзвінки від неї.

Аґнєшці Ґ. загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.