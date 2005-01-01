На одній з польських фірм українців узалежнили від знання мови

За словами польського роботодавця, колір вказує на ступінь володіння польською мовою

На одній з виробничих фірм біля Варшави працівники з України носять уніформу іншого кольору ніж поляки. Про це повідомляє WP Finanse із посиланням на видання Gazeta Wyborcza.

Як зазначається, місцевий підприємець пояснив свій «винахід» тим, що колір вказує на ступінь володіння польською мовою, але антирасистське об’єднання Nigdy więcej («Ніколи більше») твердить про порушення.

У польському відділі фірми Lindab, котра виробляє дахи та ринви працює 200 осіб, з яких 40 українці. Підприємство розташоване в селищі Вєрухово, що під Варшавою. Всі працівники носять блакитні штани та футболки різних кольорів - в залежності від посади. Так бригадир носить червону, механік - зелену футболку. Тим часом українцям видають жовті та помаранчеві. Ті перші призначені для осіб, які не знають польської мови, а другі для тих, хто володіє польською або ж англійською.

Товариство «Ніколи більше» має застереження до такого кольорового поділу. Доктор Анна Татар вказує на те, що така система відбирає працівників з погляду на походження. На думку представниці антирасистської громадської організації в цьому випадку, поляки мають футболки зважаючи на характер роботи, яку вони виконують, а українці з огляду на національність. «Це принизлива практика, вказування пальцем», - вважає Анна Татар

Аналогічну думку поділяє Наталя Паченко - засновниця товариства «Євромайдан-Варшава». Вона твердить, що якби мусила працювати в іншому вбранні ніж колеги-поляки, тільки з огляду на те, що українка, то почувалася б приниженою. Водночас, вона висловила думку, що жоден із українців офіційно не поскаржився через страх втратити роботу. «Такі працівники прив’язані до роботодавця. Бо, якщо втратять працю, то матимуть тільки місяць на те, аби подати нову заяву про дозвіл на перебування і мусять в цей термін знайти іншого роботодавця, котрий захоче їх легально працевлаштувати», – пояснила Паченко.

Між тим, працедавець вважає, що прив’язка кольору футболки до знання мови має виключно позитивні моменти. За його словами, йдеться про спрощення контакту. «Наприклад, якщо бригадир має намір щось пояснити українцеві, котрий не знає польської, то може попросити допомоги в його співвітчизника в помаранчевій футболці», - пояснив роботодавець і запевнив, що працівників з України трактують ідентично з поляками, коли мова йде про винагороду, премії або святкові бонуси.

Декан факультету Права та Соціальної комунікації вроцлавської філії Університету SPWP професорка Моніка Левандовіч-Мачніковська, до якої журналісти звернулися за коментарем, не змогла однозначно оцінити ситуацію. На її переконання, якщо працівники з України отримують таку саму зарплатню як і поляки та працюють на основі аналогічних трудових договорів, то немає жодної дискримінації з огляду на основи трудового права. Інша справа, коли поведінка роботодавця порушує гідність та інші особисті прав працівників.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що польський супермаркет к містечку Барлінек запровадив особисті перевірки українських покупців. Після звинувачень у ксенофобії власник супермаркету відмовився від дивного наміру.