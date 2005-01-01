Львівські прикордонники зупинили спробу поляка вивезти з України 13 кг бурштину

Конфіскований бурштин відправили на оцінку

30 грудня на українсько-польському кордоні, у пункті пропуску «Грушів», прикордонники Львівського загону зупинили спробу незаконного вивезення бурштину. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Громадянин Польщі, який їхав автомобілем Toyota польської реєстрації, намагався провезти через «зелений коридор» 13 кг бурштину.

Прикордонники ініціювали проведення спільного з митниками поглибленого огляду транспортного засобу, під час якого в конструктивних особливостях автомобіля, а саме – в боковій обшивці багажного відділення, під запасним колесом та в дугах бамперу, знайшли 13,3 кілограмів обробленого каміння бурштину.

Виявлений бурштин відправили на експертну оцінку. Автомобіль, як засіб незаконного переміщення товарів, вилучено встановленим порядком.