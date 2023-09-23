Fiat Stilo, який врізався в огорожу

У селі Ралівка Самбірського району, на автодорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, автомобіль Fiat Stilo під керуванням 18-річного місцевого мешканця виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в огорожу. Внаслідок ДТП на місці загинув 18-річний пасажир автомобіля, водій та інші три пасажири отримали травми. У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що двоє постраждалих неповнолітні.

Автомобіль їхав у бік Самбора. «ДТП сталася 22 вересня, приблизно 21.00. Внаслідок ДТП пасажир Fiat, 18-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. Ще троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років, усі жителі району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні поліції.

Місце ДТП у селі Ралівка (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортом. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.