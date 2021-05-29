Знайденого в смітнику новонародженого хлопчика одразу забрали медики

Надвечір п’ятниці, 28 травня, в одному зі сміттєвих контейнерів на вулиці Сухомлинського в Івано-Франківську перехожий виявив новонародженого хлопчика, який сильно кричав. Як повідомила поліція, немовля терміново доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Як інформує місцевий сайт «Галка» з посиланням на очевидців, знайденим виявився новонароджений хлопчик – з пуповиною. Немовля було в одязі й загорнуте в пакет. Його одразу передали медикам.

«Поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події. Також звертаються до громадян з проханням надати інформацію, яка може допомогти у встановленні особи, яка залишила немовля», – повідомили правоохоронці.

В суботу, 29 травня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що хлопчик страждав від переохолодження, однак медикам обласної дитячої клінічної лікарні вдалося стабілізувати його стан.

«Вчора життя немовляти йшло на лічені хвилини. Адже на момент знахідки, новонароджений хлопчик вже потерпав від значного переохолодження. […] Вже зараз стан дитини стабільний і життю немовляти нічого не загрожує», – написав Марцінків у Facebook.

За його словами, міська служба у справах дітей вже готує документи для того, аби хлопчика могли всиновити.