Візуалізація проєкту, який переміг в архітектурному конкурсі

Сокальська міська рада обрала переможця архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію меморіально-інформаційної дошки Героїв України російсько-української війни». У конкурсі, який тривав чотири місяці, переміг львівський підприємець Віталій Білоус. Зазначимо, що всього на конкурс надійшли дві заявки.

Меморіал планують встановити у Сокалі між вулицею Шептицького та територією церкви Святих Апостолів Петра та Павла. Крім цього, місто планує провести благоустрій прилеглої до меморіалу території: висадити рослини, встановити додаткове освітлення та вуличні меблі. Згідно з обраним проєктом, у центрі меморіалу залишається прохід до церкви Святих Апостолів Петра та Павла.

Проєкт обговорили з родинами полеглих захисників України. «Переможця журі обирало серед двох поданих конкурсних робіт, а в ході роботи засідання журі обговорили три пропозиції внесення коректив в проєкт переможця: змінити параметри висоти з плавним переходом "від дороги до тротуару", понизити комплекс на дві сходинки відносно тротуару, облаштувати пішохідний перехід та пандус», – розповіла Сокальська міська рада.

Візуалізація проєкту меморіалу у Сокалі. Зображення зі сторінки Сокальської міської ради

Зазначимо, що невдовзі, після рішення сесії, Сокальська міськрада укладе з Віталієм Білоусом договір на розробку документації. Архітектор має допрацювати проєкт потребує у частині конструктивних елементів та оздоблення.