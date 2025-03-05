У Сокалі на Львівщині збудують меморіал Героїв України
Місто провело відкритий архітектурний конкурс, на який подали дві заявки
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Сокальська міська рада обрала переможця архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію меморіально-інформаційної дошки Героїв України російсько-української війни». У конкурсі, який тривав чотири місяці, переміг львівський підприємець Віталій Білоус. Зазначимо, що всього на конкурс надійшли дві заявки.
Меморіал планують встановити у Сокалі між вулицею Шептицького та територією церкви Святих Апостолів Петра та Павла. Крім цього, місто планує провести благоустрій прилеглої до меморіалу території: висадити рослини, встановити додаткове освітлення та вуличні меблі. Згідно з обраним проєктом, у центрі меморіалу залишається прохід до церкви Святих Апостолів Петра та Павла.
Проєкт обговорили з родинами полеглих захисників України. «Переможця журі обирало серед двох поданих конкурсних робіт, а в ході роботи засідання журі обговорили три пропозиції внесення коректив в проєкт переможця: змінити параметри висоти з плавним переходом "від дороги до тротуару", понизити комплекс на дві сходинки відносно тротуару, облаштувати пішохідний перехід та пандус», – розповіла Сокальська міська рада.
Візуалізація проєкту меморіалу у Сокалі. Зображення зі сторінки Сокальської міської ради
Зазначимо, що невдовзі, після рішення сесії, Сокальська міськрада укладе з Віталієм Білоусом договір на розробку документації. Архітектор має допрацювати проєкт потребує у частині конструктивних елементів та оздоблення.