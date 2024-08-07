У Солотвинській громаді Івано-Франкіщини з лютого цього року виявилиги 143 випадки вірусного гепатиту A, з них 127 випадків виявили у мешканців села Пороги, зокрема, у 90 дітей. Найбільше хворих у Порогівському ліцеї, де вчиться 540 учнів. Про це Суспільному повідомив голова Солотвинської громади Манолій Піцуряк.

За його словами, за останні 20 років це другий спалах гепатиту на території громади.

«Перший спалах гепатиту був у 2004 році. Тоді зафіксували понад 160 випадків інфікування. Другий почався у лютому 2024 року. На сьогодні маємо в громаді 143 випадки, з яких 127 — у селі Пороги. З них інфікованими є 90 учнів. Тому у Порогівському ліцеї з 25 березня ми призупинили навчання і діти закінчували навчальний рік дистанційно», – каже Манолій Піцуряк.

Для села Пороги закупили бактерицидні лампи, а також спрямували 100 тис. грн на закупівлю вакцини. Вже закупили 100 доз проти гепатиту A.

Хворіють люди і в інших селах громади. З 20 по 30 липня захворіли шестеро людей у Солотвині. Загалом у селищі станом на 7 серпня є семеро хворих на гепатит A.

Аби зупинити розповсюдження гепатиту, людей попереджають про небезпеку з гучномовця у центрі сіл, проводять наради з підприємцями, які працюють у сфері торгівлі.

Що таке гепатит А

Гепатит А (хвороба Боткіна) – це гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Захворювання викликає вірус гепатиту А, який в основному передається через брудні руки, заражену воду, інфіковані вірусом овочі та фрукти, через близький контакт із хворим, спільний посуд, рушники тощо.

Чим небезпечний цей збудник? У цього захворювання дуже довгий інкубаційний період. Від того моменту, як збудник потрапив в організм людини, і до моменту появи перших клінічних ознак хвороби, може пройти до 45 діб. Людина найбільш заразною є тоді, коли ще не має класичних симптомів запалення печінки – пожовтіння склери, слизових, шкірних покровів. Хворий може відчувати незначне нездужання, підвищення температури, втому. І в цей період хворий є найбільш небезпечний для оточуючих.

Симптоми захворювання

біль у животі

підвищення температури тіла

нудота, блювання

діарея

втрата апетиту

слабкість, головний біль

важкість у правому підребер’ї

темна сеча та знебарвлений стілець

пожовтіння шкіри, склер, слизових

Люди, які перехворіли на гепатит А, отримують імунітет від цієї недуги на все життя. Також тривалий імунітет від інфекції забезпезпечує вакцинація. Специфічного лікування нема, воно направлене на те, аби зменшити симптоми захворювання і допомогти печінці відновитися.