Чорні плями на листках часто викликані грибками

Спатифілуми – популярні кімнатні рослини, які цінуються за красиве зелене листя та білі квіти. Проте іноді листя починає чорніти, що сигналізує про проблеми у догляді. Про найчастіші причини чорніючого листя та способи їх усунення пише The Spruce.

Перелив

Спатифілуми потребують лише помірного зволоження ґрунту. Надмірна волога може викликати загнивання коренів та потемніння листя. Щоб уникнути цього, перед поливом потрібно перевіряти верхній шар ґрунту: якщо він ще вологий, полив варто відкласти на кілька днів.

Поганий дренаж

Навіть при правильному поливі рослина може постраждати, якщо горщик не має дренажних отворів. Вода накопичується у ґрунті, що сприяє розвитку гнилі коренів і появі чорного листя. Горщик слід обирати з отворами для стоку води, а отвори можна прикрити дрібними камінчиками для запобігання забиванню дренажу.

Низькі температури

Спатифілуми ростуть у тропічних умовах, оптимальна температура для них 18-27 °C. Потрапляння на рослину холодного повітря або мороз може пошкодити листя, яке починає чорніти і поступово відмирає.

Грибкові інфекції

Чорні плями на листках часто викликані грибками, особливо при надмірній вологості ґрунту та поганій циркуляції повітря. Уражене листя слід обрізати, а ґрунт просушувати між поливами. У разі потреби використовують фунгіциди для кімнатних рослин.

Природне старіння листя

Спатифілуми – вічнозелені рослини, але старі листки природно темніють і відмирають. Їх можна обрізати біля основи, щоб дати місце для нових листків. Листя не повинно повністю чорніти через старіння, це ознака проблеми.

Горщик став занадто малим

Якщо коріння спатифілума переросло свій горщик, листя може темніти через нестачу поживних речовин і води. Регулярна пересадка раз на 1-2 роки в більший горщик із свіжим ґрунтом допомагає рослині нормально розвиватися.