Стрілянина сталася у класі релігійної школи

У США, штат Вісконсин, 15-річна дівчина відкрила вогонь у християнській школі, вбивши двох людей та поранивши ще кількох. Після нападу підлітка наклала на себе руки, повідомило у вівторок, 17 грудня, агентство Reuters.

Дівчина розпочала стрілянину у класі християнської школи Abundant Life, де навчається 420 учнів від дошкільного віку до 12 класу. За даними слідства, підлітка дістала пістолет і почала стрілянину у після закінчення навчального дня. Про напад повідомив малолітній хлопчик, який зателефонував у Службу порятунку.

Внаслідок стрілянини загинуло двоє людей – однокласниця стрільчині та вчитель. Ще шестеро зазнали поранень.

Правоохоронці з’ясували, що стрілянину влаштувала 15-річна Наталі Рупноу. Її мотиви наразі невідомі.

Зазначається, що напад став безпрецедентним, оскільки вогонь відкрила дівчина. Так, за статистикою, тільки 3% випадків масової стрілянини вчиняють жінки. Загалом за рік у США зафіксували 322 випадки стрілянини у школах – показник став другим найвищим з 1966 року.