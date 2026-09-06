Рєпін мав взяти участь у концертах оркестру 6 та 7 листопада

Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) припинив заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним на тлі закликів Посольства України у США. Про зміни у програмі концертів повідомили на сайті оркестру 4 вересня.

«Симфонічний оркестр Аннаполіса (ASO) та скрипаль Вадим Рєпін дійшли взаємної згоди не продовжувати заплановану співпрацю щодо виконання Першого скрипкового концерту Шостаковича 6 та 7 листопада 2026 року в Maryland Hall», – ідеться в заяві.

В оркестрі зазначили, що ASO та Рєпін дійшли висновку: «нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці, а також не відповідає інтересам глядачів ASO».

«Як ASO, так і Вадим Рєпін поділяють бажання покласти край триваючій війні, яка спричинила незмірні страждання та руйнування. Вони також висловлюють надію, що майбутня художня співпраця може виявитися можливою», – додали в оркестрі.

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У Посольстві України в США подякували симфонічному оркестру за рішення не продовжувати співпрацю з російським скрипалем.

«Росія використовує культурну дипломатію як частину своєї “м’якої сили”, щоб відбілити імідж країни, яка щодня продовжує вбивати невинних українців ракетними та дроновими атаками. Ми вдячні всім, хто допоміг привернути увагу до цього питання та до важливості підтримки України в її зусиллях наблизити справедливий і тривалий мир», – заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

Рішенню ASO передував заклик Посольства України в США відмовитися від участі Рєпіна у концертах оркестру через його участь у російських державних культурних ініціативах.

Там нагадали, що у 2022 році американський симфонічний оркестр Аннаполіса продемонстрував солідарність з Україною, коли виключив Вадима Рєпіна зі своєї програми та замінив його виступ музичним вшануванням України.

Відомо, що 21 лютого 2024 року Рєпін виступив із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому Фондом Кремля з нагоди Дня захисника Вітчизни. Окрім того, фонд Рєпіна отримував значне фінансування від російського державного Фонду президентських культурних ініціатив.

«Кілька культурних установ уже переглянули свою співпрацю з паном Рєпіним, зокрема Мангаймський філармонічний оркестр у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді, який скасував виступ пана Репіна в березні цього року», – сказали в дипустанові.