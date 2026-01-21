Вадим Рєпін має російське і бельгійське громадянство

Концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна у німецькому місті Мангайм скасували після того, як Посольство України в Німеччині звернулося з листом до керівництва Мангаймської філармонії. Рєпін мав виконати концерт разом із Мангаймською філармонією 22 лютого – напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про скасування концерту повідомило Міністерство закордонних справ України, у середу, 21 січня.

Посольство України в Німеччині звернулося з проханням до Мангаймської філармонії скасувати концерт скрипаля Вадима Рєпіна, який представляє Кремль. Скрипаль отримував нагороди й гранти з Росії після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, а його дружина є примою Московського Большого театру та колишньою депутаткою Кремлівської партії «Единая Россия». Сам Рєпін підтримує тісні зв’язки з російськими держструктурами.

Німецьке видання BackstageClassical зазначило, що міська влада Мангайма та філармонія спершу заявили, що концерт є приватним культурним заходом, на який державні органи не мають прямого впливу. Проте згодом оркестр повідомив BackstageClassical, що Мангаймська філармонія таки прийняла рішення скасувати концерт: «Кілька днів тому ми отримали лист від Посольства України в Німеччині з проханням скасувати концерт Мангаймської філармонії за участю Вадима Рєпіна. У цьому листі чітко та зрозуміло викладено занепокоєння української спільноти в Німеччині. Оскільки Мангаймська філармонія вже багато років активно підтримує постраждалих від війни українців, ми сприйняли це прохання з великою серйозністю та повагою. Після ретельного внутрішнього обговорення ми одноголосно вирішили скасувати концерт».

Попри це, у Швейцарії Рєпін виступить на фестивалі Gstaad Les Sommets Musicaux 30 січня. Керівник фестивалю Рено Капюкон пояснив, чому музикант залишається у програмі: «Як артист і людина, я дбаю про гармонію між людьми і вірю, що музика – можливо, один із небагатьох способів зберегти мир між людьми».

Раніше у Флоренції вже скасували балетний вечір, який Рєпін планував разом зі своєю дружиною балериною Кремля Світланою Захаровою.