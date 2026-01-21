Ілона В. шпигувала за ГРУ для російської військової розвідки

У Берліні поліція затримала жінку з німецьким та українським громадянством. Її підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомили німецьким медіа, у середу, 21 січня, посилаючись на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Німецький журнал Spigel зазначив, що 56-річна Ілона В. з листопада 2023 року шпигувала в Німеччині на Росію. Вона контактувала з працівником російського посольства в Берліні, який, за версією слідства, працював на одну з російських спецслужб.

Прокуратура вважає, що Ілона В. збирала інформацію про учасників політичних заходів у Берліні, а також про підприємства оборонної промисловості, випробування дронів і заплановані постачання безпілотників в Україну. Зібрані дані вона, ймовірно, передавала працівнику російського посольства.

Також, за даними прокуратури, жінка допомагала працівнику російського посольства відвідувати політичні заходи під вигаданими іменами, щоб налагоджувати потрібні для розвідки контакти.

У справі фігурують ще двоє чоловіків – колишні військовослужбовці Бундесверу. Німецький канал tagesschau24 зазначив, що один із них нещодавно вийшов на пенсію, інший залишив службу понад 15 років тому. Їх підозрюють у тому, що вони передавали Ілоні В. службову інформацію. Обидва наразі перебувають на волі.

В квартирі затриманої поліція провела обшуки, а також у помешканнях двох інших підозрюваних у Бранденбурзі, Рейнланд-Пфальці і Баварії. Затриману мають доставити до суду, який вирішить, чи братимуть її під варту.

Журнал Der Spiegel повідомив, що обшуки також відбулися у квартирах колишніх співробітників Міністерства оборони Німеччини, з якими жінка, за версією слідства, контактувала, щоб отримати інофрмацію.