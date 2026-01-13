Федеральна прокуратура ідентифікує чоловіків як громадян України, але існують сумніви щодо їхньої справжньої ідентичності

Федеральна прокуратура Німеччини висунула офіційні звинувачення двом українцям, Данилу Б. та Владиславу Т., у підготовці диверсії на користь російських спецслужб.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Die Welt, українці Данило Б. та Владислав Т. намагалися відправити з Кельна до України дві посилки з вибуховими пристроями, обладнаними GPS-трекерами. Прізвища чоловіків німецьке видання не розголошує. Відправлення мало відбутися у березні 2025 року, а посилки могли вибухнути ще на території Німеччини або деінде дорогою до України.

За даними німецької прокуратури, завдання українцям надійшло від російської розвідки. Під час підготовки диверсії також був задіяний третій українець – Євген Б., якого заарештували у Швейцарії та екстрадували до Німеччини у грудні. Йому незабаром мають висунути звинувачення.

Die Welt зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Німеччині загроза шпигунства, саботажу та поширення фейків від Росії суттєво зросла.

Хоча Федеральна прокуратура ідентифікує чоловіків як громадян України, існують сумніви щодо їхньої справжньої ідентичності. Повідомляється, що російські розвідувальні служби намагаються дискредитувати Україну. Паспорти легко підробити. «У них українські паспорти, але насправді вони росіяни», – повідомили джерела в берлінських службах безпеки газеті RND.

Федеральне відомство із захисту Конституції відзначає тенденцію російських спецслужб до вербування агентів з середовища дрібних злочинців, які за гроші здійснюють шпигунські та диверсійні дії. На думку німецьких органів безпеки, однією з причин такого розвитку подій є те, що санкції та підвищена пильність західних спецслужб ускладнюють використання професійних шпигунів для Росії.