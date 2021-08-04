Розробниця ковід-вакцини Сара Гілберт та інші лікарки і науковиці стали прототипами нової серії ляльок Барбі

Американська фірма Mattel випустила нову ляльку Барбі – схожу на професорку Оксфордського університету Сару Гілберт, яка керувала розробкою вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як пише The Guardian, професорка Сара Гілберт спочатку сприйняла ідею з Барбі з її обличчям як дещо дивну, та згодом сказала, що сподівається надихнути дівчат іти у науку.

«Я пристрасно хочу надихнути наступне покоління дівчат на кар’єру у STEM (абревіатура з англ. наука, технології, інженерія, математика – ред.) і сподіваюсь, що діти, які побачать мою Барбі, як робота в науці допомагає нашому світу», – сказала Сара Гілберт.

Окрім розробниці вакцини від коронавірусу, у новій лінійці ляльок Барбі можна знайти ще п’ятьох лікарок і дослідниць із США, Бразилії та Австралії, які доклали зусиль для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, торік прототипом ляльки Барбі стала українська фехтувальниця Ольга Харлан.