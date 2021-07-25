Суспільство
Наші Barbie
Сім дуже відомих українок в образі ляльок. Впізнаєте?Софія Лазуркевич, 0
Їх обожнюють дівчатка, колекціонують дорослі, і продають в усьому світі. Мова йде про популярні ляльки Barbie. Комусь вони подобаються, комусь ні, але усі знають як вони виглядають. А як виглядатимуть Barbie в образах відомих українок?
Українські майстрині відтворили образи відомих українських жінок на основі ляльок Barbie. 21 липня у Львові відкрили виставку «Barbie: Пані України», де представили 36 ляльок в образах відомих українок. Для виставки не створювали нових ляльок, а просто змінювали звичайні Barbie.
Ми обрали сім ляльок з виставки та пропонуємо відгадати, хто є хто?
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