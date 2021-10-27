У Сполучених Штатах Америки видали перший паспорт із позначенням статі «X» з метою забезпечення прав людей, які не ідентифікують себе ані як чоловіки, ані як жінки. Державний департамент США оголосив про це в середу, 27 жовтня, не повідомивши, кому видали такий паспорт, інформує «Радіо Свобода».

У Держдепі заявили, що запропонують цю можливість усім заявникам на паспорт на початку 2022 року – після оновлення відповідних систем і форм.

Відтепер Державний департамент США також дозволяє заявникам самостійно обирати свою стать – чоловічу чи жіночу, більше не вимагаючи від них надання медичних довідок, якщо їхня стать не збігається зі статтю, зазначеною в інших документах, таких як свідоцтво про народження.

США приєдналися до щонайменше 10 країн світу, серед яких Аргентина, Австралія, Канада, Німеччина та Індія, які дозволяють своїм громадянам вказувати у паспортах стать, відмінну від чоловічої чи жіночої.