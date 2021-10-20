Перший чотиризірковий адмірал-трансгендер у США Рейчел Левін приймає присягу

У середу, 20 жовтня, заступниця міністра охорони здоров'я США Рейчел Левін склала присягу адмірала Офіцерського корпусу служби громадської охорони здоровʼя США. Чиновниця – відкритий трансгендер. Таким чином вона стала першим трансгендером-адміралом і найбільш високопоставленим трансгендером в історії США.

Про призначення Рейчел Левін повідомило Міністерство охорони здоровʼя і соціальних служб США. Офіцерський корпус, яким керуватиме Левін, вважається одним із родів військ у США і має 6 тис. особового складу. Ця структура відповідає за реагування системи охорони здоров'я США на масштабні кризи, як-от пандемія коронавірусу чи наслідки стихійних лих. До слова, Рейчел Левін стала шостим чотиризірковим офіцером у США.

Рейчел Левін народилась у 1957 році у єврейській родині юристів під іменем Річард і стала лікарем-педіатром. Вона очолювала напрямок охорони здоров'я у штаті Пенсильванія, а у 2021 році президент Джозеф Байден за підтримки Сенату США призначив її заступницею міністра охорони здоров'я. Раніше Рейчел була одружена і має двох дітей. Про трансгендерний перехід, що розпочався на початку 2000-х, вона повідомила у 2011 році.

Додамо, що у серпні 2017 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав директиву, що забороняла трансгендерам служити в збройних силах США. Утім, його наступник Джозеф Байден пообіцяв сприяти інклюзивності в усіх сферах життя країни.