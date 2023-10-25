51-річний республіканець зайняв місце Кевіна Маккарті

Палата представників США із четвертої спроби обрала спікера на місце нещодавно усуненого Кевіна Маккарті. Ним став республіканський політик Майкл Джонсон, відомий критикою допомоги України та поглядами, близькими до екс-президента США Дональда Трампа, повідомило «Радіо Свобода».

Голосування у Конгресі відбулося у середу, 25 жовтня. Три попередні спроби обрати спікера провалювалися – кандидати не отримували достатньої підтримки. 51-річний Майкл Джонсон став першим, хто отримав достатньо голосів – за нього проголосували 220 чиновників.

З 2022 року Майкл Джонсон виступав проти надання Україні військової та будь-якої іншої допомоги. Раніше Джонсон голосував проти надання пакетів допомоги та наполягав, що допомога країні не має переважати над внутрішніми питаннями США.

Окрім того, Джонсон відомий активною підтримкою колишнього президента США та кандидата у президенти Дональда Трампа, звинуваченого у низці злочинів. Водночас Трамп закликав республіканців у Палаті представників об’єднатися навколо нового спікера.

Зазначимо, Джонсон став четвертим кандидатом від більшості, який отримав підтримку конференції Республіканської партії. Конгресмен зі штату Луїзіана з 2021 року обіймає посаду заступника голови Республіканської конференції Палати представників.

Нагадаємо, 4 жовтня вперше в історії США Палата представників достроково усунула спікера Кевіна Маккарті, якого республіканці звинуватили в «таємній угоді» з Джо Байденом щодо фінансування України. Зазначимо, республіканець Маккарті не виступав принципово проти надання Україні військової та іншої допомоги – на відміну від ультраправих «колег», але публічно вимагав від адміністрації Байдена гарантувати підзвітність щодо витрачених коштів.