Хочуть придбати 10 безпілотних літальних апаратів ударного типу

Жителі одного з міст США збирають кошти на купівлю 10 безпілотних літальних апаратів ударного типу для 103 львівської бригади територіальної оборони. Збір організовують мешканці Міллберна, які родом з України. Про це у четвер, 9 лютого, повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Як написала на своїй Facebook-сторінці ініціаторка збору Євгенія Возняк, потрібно назбирати 7 350 тис. доларів. Вона зазначила, що командир бригади Валерій Курко звернувся до неї із проханням допомогти і назбирати гроші на безпілотники для його 103 бригади ТрО, яка воює на передовій з початку війни.