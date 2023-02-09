У США збирають кошти на ударні дрони для львівської бригади ТрО
До теми
Жителі одного з міст США збирають кошти на купівлю 10 безпілотних літальних апаратів ударного типу для 103 львівської бригади територіальної оборони. Збір організовують мешканці Міллберна, які родом з України. Про це у четвер, 9 лютого, повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації.
Як написала на своїй Facebook-сторінці ініціаторка збору Євгенія Возняк, потрібно назбирати 7 350 тис. доларів. Вона зазначила, що командир бригади Валерій Курко звернувся до неї із проханням допомогти і назбирати гроші на безпілотники для його 103 бригади ТрО, яка воює на передовій з початку війни.
«103 бригада тероборони міцно тримає оборону завдяки сміливим людям, які залишили сім'ю, друзів та домівки заради захисту Батьківщини. У цій безпрецедентній і кровопролитній війні проти російського режиму 103 бригада втрачає багато людей, оскільки не має достатньо важкого озброєння. Всі вони хочуть жити і бачити, як ростуть їхні діти, але поки не можуть повернутися додому, тому що потрібно боротися за свободу України та демократію. На жаль, їм нічого не залишається, як звернутися за допомогою до друзів», – зазначила у своєму дописі ініціаторка збору коштів Євгенія Возняк.
Бійці бригади розповідають, що завдяки таким дронам вони зможуть вражати ворожу техніку та будівлі, в яких розміщені склади та штаби.
«Наша бригада має достатню кількість досвідчених операторів дронів, які можуть виконувати завдання з БПЛА будь-якої складності. А саме такий тип та модель дронів дозволять нам знаходити й знищувати техніку ворога і навіть будівлі складів чи штабів. Це серйозно збільшує наші можливості», – відзначають в 103 бригаді ТрО.