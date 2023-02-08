22 захисники отримали орден «За мужність», ще двоє відзначені медалями

Військовослужбовців 125 окремої бригади ТрО ЗСУ відзначили державними нагородами. Дев’ятьох захисників нагородили посмертно. Про це 8 лютого повідомила ЛОДА. «За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня», – зазначено у відповідному указі №35/2023 президента України. Орденами «За мужність» ІІІ ступеня відзначили: молодшого сержанта Белінського Артема Сергійовича (посмертно)

солдата Бойка Романа Ярославовича (посмертно)

старшого солдата Зеленського Андрія Георгійовича (посмертно)

молодшого сержанта Іваніківа Михайла Васильовича (посмертно)

головного сержанта Коберника Олександра Петровича (посмертно)

солдата Кривобока Юрія Петровича (посмертно)

солдата Орлова Володимира Михайловича (посмертно)

солдата Чабана Романа Ярославовича (посмертно)

старшого солдата Шинкаря Володимира Петровича (посмертно)

солдата Артемова Івана Вікторовича

молодшого сержанта Біласа Андрія Степановича

солдата Вадюна Анатолія Прокоповича

молодшого сержанта Іськіва Назарія Любомировича

солдата Карвацького Віталія Сергійовича

головного сержанта Мазура Олександра Сергійовича

солдата Патера Віталія Володимировича

солдата Прийму Миколу Юрійовича

солдата Присяжника Тараса Мирославовича

сержанта Савінова Олега Олександровича

старшого лейтенанта Цимбалюка Анатолія Івановича

солдата Шиманського Назара Мар’яновича

молодшого сержанта ШТАНЬКА Андрія Анатолійовича. Медаллю «За військову службу Україні» нагородили лейтенанта Ільчука Олександра Сергійовича. Медаллю «За врятоване життя» відзначили капітана медичної служби Конопелька Дмитра Вікторовича.

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